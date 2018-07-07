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347 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 23.1 مليون طن خلال أسبوع

السبت، 07 يوليه 2018 05:20 ص
347 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 23.1 مليون طن خلال أسبوع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ7 أيام الماضية من الجمعة قبل الماضية، وحتى يوم الخميس، عبور 347 سفينة بحمولة 23.1 مليون طن.

 

وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطور فى صناعة النقل البحرى واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما استعدت له إدارة القناة بنظرة استباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، هذا بالإضافة إلى اتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم السبت عبرت القناة 56 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، كما عبرت يوم الأحد 48 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم الاثنين 40 سفينة بحمولة 2.3 مليون طن، فيما عبرت يوم الثلاثاء 50 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن، كما عبرت يوم الأربعاء 58 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن، وعبرت يوم الخميس 41 سفينة بحمولة 2.6 مليون طن، فيما عبرت أمس الجمعة 54 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ7 أيام فقط إلى 347 سفينة بحمولة 23.1 مليون طن.

 


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