29 يوليو.. استئناف منى المذبوح على حبسها.. والمحكمة تعدل قرارها لـ8سنوات

وعدلت هيئة محكمة جنح مصر الجديدة، من حكمها بحبس المتهمة من 11 سنة، بتهمة نشر فيديو يسىء للشعب المصرى إلى الحبس 8 سنوات.

حددت نيابة مصر الجديدة 29 يوليو لنظر الاستئناف على حكم محكمة جنح مصر الجديدة، بحبس اللبنانية منى المذبوح بتهمة نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصرى، عبر فيديو تم نشره على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

كان النائب العام قد قرر إحالة المتهمة منى مذبوح لبنانية الجنسية للمحاكمة الجنائية العاجلة لإذاعتها عمدا شائعات من شأنها المساس بالمجمتع والتعدى على الأديان، فضلا عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياة العام عبر صفحتها على التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

كانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، فى قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصرى، من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) ينطوى على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.

وباشرت نيابة استئناف القاهرة، تحت إشراف المستشار محمد سراج أبو شنب المحامى العام الأول بالنيابة، التحقيق مع المتهمة التى ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.