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وكيل البرلمان: بيان الحكومة كله خير.. والتقرير النهائى أمام رئيس المجلس الخميس

السبت، 07 يوليه 2018 03:18 م
وكيل البرلمان: بيان الحكومة كله خير.. والتقرير النهائى أمام رئيس المجلس الخميس السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى
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قال وكيل أول مجلس النواب السيد الشريف، رئيس لجنة دراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، إن اللجان الفرعية الـ(5) المنبثقة عن لجنة دراسة البيان ستتقدم غدا، الأحد، بتقاريرها متضمنة رأيها وتوصياتها كل فى المحور الخاص به.

 

وكان قد شكل البرلمان خمس لجان، وتشمل المحاور الـ(5) الواردة ببرنامج الحكومة، بناء الإنسان المصرى، محور حماية الأمن القومى وسياسية مصر الخارجية، محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، النهوض بمستويات التشغيل، تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.

 

وأضاف السيد الشريف فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم، السبت، أن كافة التقارير سترسل للجنة الصياغة المشكلة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، تمهيداً التقرير النهائى للجنة دراسة بيان الحكومة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يوم الخميس، المقبل، مشيرا إلى أن البرلمان سيطالب الحكومة بتقرير دورى عن إنحازاتها فى إطار دوره لمتابعة بيانها.

 

وردا على سوال بشأن موقف الشريف من بيان الحكومة ومتى يمكنه رفضه رد قائلا: "سأرفضه إذا رأيت أنه خرج عن الإطار الذى يستطيع المواطن المصرى أن يلمس الحياه الكريمة، ولكن البوادر تبشر بالخير والبيان ممتلئ بالخير".

 

وتابع وكيل مجلس النواب، أن المؤشرات التى ألقاها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تؤكد أن البرنامج أكثر من ممتاز والتنفيذ الدقيق لها سيكون أكثر من امتياز.


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