وكيل الأزهر: رئيس الوزراء يتابع مع الإمام الأكبر تداعيات حريق مستشفى الحسين

كتب لؤى على

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أجرى اتصالا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لمتابعة تداعيات حريق مستشفى الحسين، موجها الشكر لكافة الجهات المعنية والمسئولين الذين سارعوا إلى مقر الحادث.

وأضاف وكيل الأزهر فى تصريحات صحفية: "نأمل عدم استباق التحقيقات والإلقاء بالتهم والتخمينات، فجميعنا حريص على كشف الملابسات بكل شفافية ومعاقبة أى مقصر يثبت تقصيره".

وكشف أن سيارات الإطفاء وجدت صعوبة كبيرة فى الوصول لمقر الحريق لوجود مسجد أثرى مهمل بالقرب من المبنى المشتعل، قائلًا: "مع ذلك تمكن الأبطال من الوصول للطوابق المشتعلة، وتمت السيطرة على الحريق خلال ساعة تقريبا من العمل الشاق، وفى نفس التوقيت كانت تجرى عمليات نقل للحالات المرضية التى كانت بالمبنى المحترق إلى أماكن آمنة بالأقسام والمبانى الأخرى، حتى حضرت سيارات الإسعاف وباصات الأزهر لنقل كافة الحالات المرضية إلى مستشفيات باب الشعرية والزهراء والمنيرة".