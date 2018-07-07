video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 10:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وكيل الأزهر: رئيس الوزراء يتابع مع الإمام الأكبر تداعيات حريق مستشفى الحسين

السبت، 07 يوليه 2018 09:36 م
وكيل الأزهر: رئيس الوزراء يتابع مع الإمام الأكبر تداعيات حريق مستشفى الحسين حريق مستشفى الحسين
كتب لؤى على
إضافة تعليق
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أجرى اتصالا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لمتابعة تداعيات حريق مستشفى الحسين، موجها الشكر لكافة الجهات المعنية والمسئولين الذين سارعوا إلى مقر الحادث.
 
وأضاف وكيل الأزهر فى تصريحات صحفية: "نأمل عدم استباق التحقيقات والإلقاء بالتهم والتخمينات، فجميعنا حريص على كشف الملابسات بكل شفافية ومعاقبة أى مقصر يثبت تقصيره".
وكشف أن سيارات الإطفاء وجدت صعوبة كبيرة فى الوصول لمقر الحريق لوجود مسجد أثرى مهمل بالقرب من المبنى المشتعل، قائلًا: "مع ذلك تمكن الأبطال من الوصول للطوابق المشتعلة، وتمت السيطرة على الحريق خلال ساعة تقريبا من العمل الشاق، وفى نفس التوقيت كانت تجرى عمليات نقل للحالات المرضية التى كانت بالمبنى المحترق إلى أماكن آمنة بالأقسام والمبانى الأخرى، حتى حضرت سيارات الإسعاف وباصات الأزهر  لنقل كافة الحالات المرضية إلى مستشفيات باب الشعرية والزهراء والمنيرة".

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شيخ الأزهر يوجه بتحقيق عاجل حول أسباب حريق مستشفى الحسين ومحاسبة المسئولين

جامعة الأزهر: لا وفيات بحادث حريق مستشفى الحسين

حريق مستشفى الحسين

الازهر الشريف

مجلس الوزراء

وكيل الازهر




لا تفوتك
اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة