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السبت، 07 يوليه 2018 02:04 م
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وكالة سفر إيطالية تسلط الضوء على تجهيز شواطئ مدينة الإسكندرية الجديدة للسياح

السبت، 07 يوليه 2018 12:24 م
وكالة سفر إيطالية تسلط الضوء على تجهيز شواطئ مدينة الإسكندرية الجديدة للسياح شواطئ الإسكندرية
كتبت ــ فاطمة شوقى
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قالت وكالة السفر الإيطالية "تى تى جى" على موقعها الإلكترونى، إن الحكومة المصرية تجهز شواطئ مدينة الإسكندرية الجديدة لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.

وأشارت الوكالة إلى أن المنطقة تأمل فى زيادة طاقة مطار برج العرب إلى 4 ملايين مسافر بحلول عام 2022 مقارنة بـ 1.2 مليون مسافر اليوم، وذلك لاستقبال العديد من السياح.

وأوضحت الوكالة أن المدينة تتطور لجذب السياحة الأجنبية وتم العمل على ذلك من خلل فتح خطوط الطيران مع دول أخرى، مثل ميلانو، والتى تم البدء فيها منذ 28 أبريل الماضى، وتم البدء بـ4 رحلات فقط، ومع الإقبال ارتفعت نسبة الإشغال أصبحت 6 رحلات أسبوعيا.


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