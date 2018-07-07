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وكالة إيطالية تبرز سفر البابا تواضروس للمشاركة فى صلاة مع بابا الفاتيكان

السبت، 07 يوليه 2018 11:01 ص
وكالة إيطالية تبرز سفر البابا تواضروس للمشاركة فى صلاة مع بابا الفاتيكان البابا تواضروس الثانى
كتبت فاطمة شوقى
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علقت وكالة "سير" الإيطالية على زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إلى إيطاليا، للمشاركة فى يوم الصلاة الذى دعا إليه قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بمدينة بارى بإيطاليا.

وقالت تحت عنوان "يوم تاريخى فى بارى الإيطالية" إن اجتماع قادة وبطاركة كنائس الشرق المسيحية ، وحدث تاريخى من نوعه لأنه لم يحدث أبدا فى الماضى ، ويمثل تحدى لرياح الحرب التى طالما كانت تحاول تدمير الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن بارى ستشهد صلاة مكثفة من أجل السلام فى الشرق الأوسط، من الشاطئ الغربى الى الشاطئ الشرقى للبحر المتوسط، فهى جسر بين الشرق والغرب، للتعبير عن ذلك بجميع لغات الارض ، من اللغة العربية الى الآشورية والأرمنية واليونانية ، فرؤساء الكنائس المسيحية فى الشرق الأوسط على رأسهم البابا تواضروس الثانى مع البابا فرانسيس للتأمل والصلاة من أجل السلام.

كان فى استقبال البابا لدى وصوله مطار روما السفير هشام بدر سفير مصر بإيطاليا ومعه وفد من السفارة المصرية بروما، والسفير محمود سامى سفير مصر لدى الفاتيكان والأنبا برنابا اسقف تورينو وروما، والمونسنيور جابريل كويك من مكتب وحدة الكنائس بالفاتيكان، ومندوب من ديوان المراسم بوزارة الخارجية الإيطالية، ومجمع أباء و خدام إيبارشية تورينو وروما.

 

 


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