وفاة نزيل فى فندق بمنطقة المنشية بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

توفى نزيل فى فندق بمنطقة المنشية بالإسكندرية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة المنشية، من إدارة شرطة النجدة بوفاة شخص داخل فندق الشرق الكائن بشارع البوسته القديمة، منطقة المنشية .

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة "س ا ع" 61 سنة بالمعاش مقيم منطقة الدقى - محافظة الجيزة "نزيل إحدى الغرف بالطابق الثانى بالفندق" ملقى على وجهه بأرضية الغرفة يرتدى ملابسه الداخلية، فى حالة انتفاخ وبداية التعفن الرمى بمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية .

وبسؤال صديقه "ع ا ح" 61 سنة سمسار مقيم منطقة العصافرة قبلى دائرة قسم ثان المنتزه، أيد ما جاء بالفحص وقرر بعدم مشاهدته للمذكور منذ حوالى يومين، وعند توجهه للفندق للاطمئنان عليه صحبة "ع م ب" 63 سنة عامل بالفندق مقيم شارع منشا، دائرة قسم محرم بك.. وجداه بالحالة التى عثر عليها، وأضاف بأنه كان يعانى من مرض السكر، ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته، وأيده الأخير فى أقواله، وتم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف "تم النقل"، وجارى استدعاء أهلية المتوفى وسؤالهم، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 2406 /2018 إدارى قسم شرطة المنشية.