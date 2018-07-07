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وزير قطاع الأعمال يترأس الجمعيتين العامتين للقابضة للصناعات الكيماوية

السبت، 07 يوليه 2018 12:34 م
وزير قطاع الأعمال يترأس الجمعيتين العامتين للقابضة للصناعات الكيماوية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم
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ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية.

فى مستهل أعمال الجمعية العامة العادية، استعرض المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تقرير مجلس الإدارة بشأن الموازنة التخطيطية للعام المالى 2018/2019، ورؤية الشركة المستقبلية وخطتها لتطوير الشركات التابعة وتحسين أداءها، من خلال تعظيم ربحية الشركات الرابحة وتخفيض خسائر الشركات الخاسرة مع تحويل بعضها إلى الربحية.

وتستهدف الشركة القابضة – بصورة مستقلة - فى موازنة العام المالى2018/2019 تحقيق صافى ربح نحو 488 مليون جنيه ، وإيرادات بقيمة 1.162 مليار  جنيه. وبالنسبة للشركات التابعة، فيبلغ صافى الربح المستهدف نحو 2.9 مليار جنيه ، فيما تبلغ إيرادات النشاط المستهدفة نحو  مليار جنيه 21.4

من جانبه، وجه الوزير إدارة الشركة القابضة بدراسة المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنة بشكل دقيق، وتحديد الجدوى الفنية والمالية لكل مشروع، والعرض على لجنة الاستثمار المشكلة بالشركة القابضة، مع مناقشة نتائج تلك الدراسات مع الوزارة.

كما أشار إلى ضرورة تفادى الردود النمطية المقدمة من إدارة الشركة القابضة - والمتكررة لعدة سنوات - على بعض ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات

ووافقت الجمعية العامة على اعتماد سداد مبلغ 600 مليون جنيه لوزارة المالية من حصتها فى أرباح العام المالى2017/2018 إلى جانب سداد ديون مستحقة على الشركة لصالح وزارة المالية.

وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 913 ألف جنيه ليصبح 4 مليارات جنيه بما يدعم المركز المالى للشركة ويتناسب مع حجم استثماراتها فى الشركات التابعة

 

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أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة أثناء الاجتماع

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