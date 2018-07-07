video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 09:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية الصين يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الإمارات

السبت، 07 يوليه 2018 07:36 م
وزير خارجية الصين يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الإمارات وزير الخارجية الصينى "وانج يى"
بكين (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية الصينى "وانج يى" إن بلاده حريصة على تطوير العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة، وتعزيزها لتكون نموذجا فى منطقة الشرق الأوسط والعالم.

جاء ذلك خلال لقاء "وانج يى" اليوم السبت، مع وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الذى يزور بكين حاليا للمشاركة فى المنتدى الثامن للتعاون بين الصين والدول العربية.

وأضاف "وانج يى" أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع الجانب الإماراتى فى مجال مكافحة الإرهاب والأمن وإنفاذ القانون.

من جهته ، قال وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى إن دولة الامارات تولى أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع الصين، وتأمل فى تعزيز التعاون الثنائى، وتقدر تعاون الصين مع الدول العربية من خلال منتدى التعاون الصينى - العربى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية الصينية تطالب المجتمع الدولى بدور بناء فى الوصول لتسوية سياسية بين الكوريتين

نائب وزير الخارجية الصينى" قمة بكين مع الاتحاد الأوروبى "ليست محاولة لتقويضى"

وزارة الخارجية الصينية: لا نخشى الطائرات والسفن الأمريكية في بحر الصين

الصين

الامارات

اخبار الصين

اخبار الامارات

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة