وزير خارجية الصين يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الإمارات

بكين (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الصينى "وانج يى" إن بلاده حريصة على تطوير العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة، وتعزيزها لتكون نموذجا فى منطقة الشرق الأوسط والعالم.

جاء ذلك خلال لقاء "وانج يى" اليوم السبت، مع وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الذى يزور بكين حاليا للمشاركة فى المنتدى الثامن للتعاون بين الصين والدول العربية.

وأضاف "وانج يى" أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع الجانب الإماراتى فى مجال مكافحة الإرهاب والأمن وإنفاذ القانون.

من جهته ، قال وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى إن دولة الامارات تولى أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع الصين، وتأمل فى تعزيز التعاون الثنائى، وتقدر تعاون الصين مع الدول العربية من خلال منتدى التعاون الصينى - العربى.