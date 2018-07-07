وزير بريطانى: نجاح لندن فى المونديال لا يجب أن يغطى على القتل والتجسس الروسى

كتبت رباب فتحى

نشرت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية مقابلة مع بن والاس، وزير الدولة لشئون الأمن فى بريطانيا تحت عنوان "نجاح بريطانيا فى كأس العالم لا يجب أن يحجب القتل والتجسس الروسى"، حذر فيها من استمرار التهديد الروسى بعد حادث سالزبورى، الذى كاد أن يودى بحياة جاسوس روسى سابق وابنته على أراض بريطانية.

ويأتى تحذير والاس لعشاق كرة القدم البريطانيين بألا ينسوا التهديد الذى تمثله موسكو لبلادهم فى وقت يستعد منتخبها لمواجهة السويد فى مباراة حاسمة فى دور الثمانية فى البطولة المقامة فى روسيا.

وتنقل الصحيفة عن والاس قوله "إنها مسابقة كرة قدم. أنا لا أقارن بين مسابقة رياضية وسياسة خارجية لبلد وقيمه. لكن ما زلنا نتعامل مع اعتداء على ناس وشركات غربية وجرائم إلكترونية (سايبرية) وتجسس إلكترونى فى كل يوم"، مضيفا "لنخلص القول: ما زالت روسيا تتربع فى القرم، وما زلنا نتعامل مع تبعات محاولة جريمة قتل في بريطانيا".

وأشار والاس إلى أنه طفح الكيل فى بريطانيا بشأن ما حدث فى سالزبورى "ولن ينتهى الأمر لأننا أبعدنا بعض الدبلوماسيين بل سينتهى عندما تدرك روسيا أن من مصلحتها اتباع قواعد القانون"، بحسب أجزاء من التقرير نشرها موقع "بى بى سى عربى".

وأشار إلى حادث التسمم بغاز الأعصاب فى سالزبورى هذا الأسبوع، "ما رأيناه كان نتيجة لمحاولة ارتكاب جريمة متهورة فى مارس. ماذا فعل الضحيتان الأخيران لروسيا ليعانيان بهذه الطريقة؟ حالفنا الحظ أن المئات لم يدخلوا إلى المستشفى بسبب الحادث".

وقد امتدح والاس فى المقابلة التزام الحكومة البريطانية بالسياسية الدفاعية قبيل قمة حلف شمال الأطلسى (ناتو) التى ستعقد فى بروكسل الأسبوع المقبل قائلا "لدينا بعض من أفضل القوات المسلحة فى العالم".