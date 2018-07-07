وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو

كتب رضا حبيشى

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل برفقة اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق والدكتور عمرو شعت مساعد الوزير جولة تفقدية اليوم لمتابعة معدلات التنفيذ بالجزءين الأول والثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو.

بدأت الجولة وفق بيان صحفى باجتماع مع الشركات المنفذة حيث وجه الوزير بضرورة الالتزام بالجدول الزمني ثم تفقد المحطة التبادلية عدلي منصور عند موقف العاشر بالإضافة إلى الورشة الرئيسية للخط الثالث التي تبلغ مساحتها 65 فدانا، والتي تعد أكبر ورشة في إفريقيا .

بعدها تابع الوزير معدلات التنفيذ في عدد من المحطات الأخرى بهذا الجزء منوها الى أنه جار تنفيذ هذا الجزء بواسطة اتحاد شركات مصرية، للاستفادة من الخبرات المكتسبة في مجال تنفيذ مترو الأنفاق ولتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية ولتوفير العملة الأجنبية مشيرا الى أن هذا الجزء يمتد بطول 6.35 كم من محطة هشام بركات حتى يصل إلى المحطة التبادلية عدلي منصور "موقف العاشر"، ويشمل 5 محطات علوية هي "هشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب، والمحطة التبادلية عدلي منصور عند موقف العاشر"، بالإضافة إلى الورشة الرئيسية للخط الثالث .

وأضاف وزير النقل أن الأعمال الإنشائية للجزء الثاني من المرحلة الرابعة بلغت نسبة إنجازها٤٠٪، ومن المقرر افتتاح هذا الجزء في ديسمبر 2109، بعدها توجه عرفات لمتابعة معدلات التنفيذ.

في عدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والذي يمتد بطول 5.15 كم، ويشتمل على (4) محطات نفقية، وهـي (هارون –هليوبوليس- ألف مسكن – نادي الشمس)، ومحطة علوية وهي محطة النزهة.

وخلال الجولة أكد وزير النقل إلى أن هناك تقدمًا كبيرًا في تنفيذ الأعمال الإنشائية للجزء الأول من المرحلة الرابعة بنسبة إنجاز 85٪، وأعمال التشطيبات بنسبة 72٪، وأعمال السكة بنسبة 55%، منوهًا إلى أنه من المقرر افتتاح هذا الجزء في ديسمبر 2018.

وعلى هامش الجولة قال الدكتور هشام عرفات في تصريحات صحفية أنه يجري حاليًا العمل في الجزأين الأول والثاني من المرحلة الرابعة، إضافه إلى المرحلة الثالثة في وقت واحد مؤكدا على أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد أهم مشروعات النقل الجماعي في القاهرة الكبرى والتي تساهم في توفير الوقود وتقليل الاعتماد على النقل الغير منظم بالاضافة إلى سرعة الوصول وتقليل حجم الملوثات .

وأشار وزير النقل لى أن خطة وزارة النقل خلال الأربعة سنوات في مجال مترو الأنفاق ترتكز على استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو( العتبة – امبابة – جامعة القاهرة ) بطول 17.7 كم وتكلفة 10440 مليون جنيه + 1553 مليون يورو ، واستكمال تنفيذ الجزئين 4A,4B من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو بطول 11.5 كم وتكلفة اجمالية 5370 مليون جنيه + 485 مليون يورو ، وكذلك البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو (6 أكتوبر – الملك الصالح – الفسطاط) بطول 19 كم وبتكلفة تقديرية 2 مليار جنيه + 2 مليار دولار واستكمال دراسات وطرح مشروع انشاء الخط الخامس للمترو( مدينة نصر – الساحل ) بطول 24 كم وتكلفة تقديرية 32 مليار جنيه + 2.25 مليار دولار ،واستكمال دراسات وطرح مشروع انشاء الخط السادس للمترو( الخصوص – المعادي الجديدة ) بطول 30 كم وتكلفة تقديرية 40 مليار جنيه + 2.5 مليار دولار ، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ القطار الكهربائي ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) بطول ٦٨ كم وبتكلفة 1200 مليون دولار وكذلك تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بتكلفة 363 مليون يورو.