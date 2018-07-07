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وزير الطيران المدنى يتفقد صالات مطار القاهرة لمتابعة سير العمل

السبت، 07 يوليه 2018 02:05 م
وزير الطيران المدنى يتفقد صالات مطار القاهرة لمتابعة سير العمل الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى
كتب أحمد حمادة
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تفقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى عدد من الصالات بمطار القاهرة الدولى، وذلك للاطمئنان على حركة العمل داخل مختلف الصالات بالمطار، وذلك فى إطار جولاته المستمرة لمتابعة كافة إجراءات العمل داخل المطارات المختلفة.

 

وقالت مصادر، إن الفريق يونس المصرى تفقد مبنى الخدمة المميزة والصالة الحكومية وكبار الزوار ومبنى الركاب 1 بمطار القاهرة، للاطمئنان على سير العمل داخل تلك الصالات، إضافة الى متابعة الإنشاءات والتجديدات سواء داخل مهبط الطائرات أو داخل الصالات أو خارجها.


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