وزير الخارجية الأمريكى يصل طوكيو لإجراء محادثات مع المسئولين اليابانيين - صور

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

وصل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم السبت، إلى مطار هانيدا فى طوكيو، وذلك بعد مغادرته بيونج يانج وإجراء محادثات مع المسئولين الكوريين الشماليين.

وقبل مغادرته متجها إلى طوكيو وصف بومبيو مباحثاته فى بيونج يانج بأنها كانت "بناءة"، دون تقديم توضيحات بشأن كيفية التزام كوريا الشمالية بنزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية فى مقابل ضمانات أمنية.

وقال "إنها مسائل معقدة، لكننا حققنا تقدما شمل كافة القضايا الرئيسية تقريبا، تقدم كبير فى بعضها فى حين يحتاج بعضها الآخر إلى مزيد من العمل".

ومن المقرر أن يطلع بومبيو في طوكيو نظيريه اليابانى والكورى الجنوبى على سير المحادثات ويعقد مؤتمرا صحفيا الأحد.

وتأتى المحادثات بعد قمة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب وكيم جونج أون فى سنغافورة، وقع خلالها الزعيمان وثيقة تعهدا فيها "العمل نحو نزع السلاح النووى بشكل تام من شبه الجزيرة الكورية".



وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو



جانب من الوصول



وصول وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو



جانب من استقبال مايك بومبيو



حديث مايك بومبيو لوسائل الإعلام



الترحيب بوزير خارجية أمريكا مايك بومبيو