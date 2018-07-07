وزير التنمية المحلية يلتقى رؤساء مدن وأحياء الجيزة اليوم لمناقشة خطط العمل

كتب إبراهيم سالم

أكد اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة للأحياء، إن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، سيلتقى ظهر اليوم، رؤساء مدن وأحياء ومراكز محافظة الجيزة، لمناقشة خطط العمل على أرض الواقع، وذلك بمجمع مدارس سقارة.

وأضاف "الهراس" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تتم مناقشة أعمال مواجهة البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية، إلى جانب مواجهة أزمة القمامة بها بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة، إلى جانب مناقشة الخطط وفقا للإمكانيات المتاحة بكل حي، والعمل على تقديم خدمة أفضل للمواطن المصرى.

وتابع "الهراس"، أنه سيتم التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز بالمحافظة على مواجهة كافة العقبات والعمل على تذليلها فى أسرع وقت ممكن، والتشديد على تطبيق القانون بكل صرامة على المخالفين.