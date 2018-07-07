وزير التنمية المحلية: مصر قادرة على استرداد حقها فيما يخص أراضى وأملاك الدولة

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رؤساء الأحياء والمراكز بسرعة تنفيذ قرارات إزالات التعديات على أراضى أملاك الدولة واستردادها وتقنين الحالات الجادة، قائلا: "مصر قادرة على استرداد حقها فيما يخص التعديات على أراضى وأملاك الدولة".

وتابع محمود شعراوى، أنه لابد من التأكد من جاهزية المعدات اللازمة لعمليات الإزالة بكل حى ومركز بالتنسيق بين الجهات المعنية ذات الولاية لسرعة تنفيذ الإزالات، والإسراع فى استثمار الأراضى التى يتم إزالة التعديات من عليها وإقامة مشروعات تنموية حتى لا يتم التعدى عليها مرة أخرى.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة التنسيق بين جميع أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وسرعة إزالة أى تعديات عليها .

ويلتقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، برؤساء مدن وأحياء ومراكز محافظات الجمهورية، لمناقشة خطط العمل على أرض الواقع، وذلك بمجمع مدارس سقارة، إلى جانب مواجهة البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية، وأزمة القمامة بها بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة، والعمل على تقديم خدمة أفضل للمواطن المصرى.