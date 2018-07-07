وزير التنمية المحلية لرؤساء المدن: مفيش بلطجى يقف قدام رئيس حى.. نفذ القانون

كتب إبراهيم سالم

طالب رؤساء الأحياء والمراكز بمحافظات الجمهورية، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بلقاء دورى ربع سنوي، لمناقشة خطط العمل، والمشكلات التى تواجههم خلال تنفيذ أعمالهم، والعمل على وضع خطط قصيرة وطويلة المدي، لبدء تنفيذها على أرض الواقع.

وقال الوزير محمود شعراوى، إن الوزارة ستعلن المحافظات بموعد لجان التفتيش خلال الفترات المقبلة، والتي ستعمل وفق خطة ستعتمد لاحقا، وإلغاء التفتيش المفاجئ، مشددا على ضرورة مرافقة قوة أمنية خلال تنفيذ أعمال الإزالات بالأخياء والمدن والمراكزة، مضيفا: "مش عاوز واحد بلطجي يقف قدام رئيس حي، والمخالف يطبق عليه القانون بكل صرامة".

جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، برؤساء مدن وأحياء ومراكز المحافظات، لمناقشة خطط العمل على أرض الواقع، وذلك بمجمع سقارة للتنمية المحلية، مناقشة خطط العمل إلى جانب مواجهة البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية، وأزمة القمامة بها بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة، والعمل على تقديم خدمة أفضل للمواطن المصرى.