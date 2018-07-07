وزير التنمية المحلية لرؤساء المدن: انزلوا الشارع نحن في مرحلة تثبيت الدولة

كتب إبراهيم سالم

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن القيادة السياسية تسعى لتثبيت الدولة بكافة أركانها والنهوض بها من تلك الأوضاع، والعمل على تقديم خدمة أفضل للمواطن المصري، مشيرا إلي أن مصر تمر حاليا بمرحلة تثبيت الدولة، ولابد من التكاتف وتوحيد الجهود للنهوض بها.

وشدد "شعراوي"، خلال لقاءه رؤساء المدن والأحياء المراكز بمحافظات الجمهورية، علي النزول إلي الشارع والعمل على تذليل كافة العقبات أمام المواطن وعدم الالتزام بالمكاتب، قائلا: "الشغل بيبان في الشارع مش في المكتب"، ولا مجال للتراخي في المحليات، ولابد من الإصلاح السريع للبنية التحتية لها.

ويلتقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رؤساء مدن وأحياء ومراكز المحافظات، لمناقشة خطط العمل على أرض الواقع، وذلك بمجمع مدارس سقارة، إلى جانب مواجهة البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية، وأزمة القمامة بها بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة، والعمل على تقديم خدمة أفضل للمواطن المصرى.