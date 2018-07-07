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والمعيار رضا المواطن..

وزير التموين يعلن إطلاق مسابقة لاختيار أفضل مكتب فى أداء الخدمة بكل محافظة

السبت، 07 يوليه 2018 12:30 م
وزير التموين يعلن إطلاق مسابقة لاختيار أفضل مكتب فى أداء الخدمة بكل محافظة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب ــ مدحت وهبة ـ تصوير حسين طلال
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أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق مسابقة تميز لاختبار أفضل مكتب تموين على مستوى كل محافظة، وكذلك اختيار مكتب تموين على مستوى الجمهورية، وأنه سيكون هناك عدة مؤشرات لتقييم مكاتب التموين، وأولها رضا المواطن عن أداء الخدمات، وكذلك عدد الخدمات التى سيؤديها مكتب التموين بشكل جيد ومنضبط، وأن المكتب الفائز فى المسابقة سيكون له إثابة جيدة.
 
وأضاف الوزير، أنه سيتم عمل بروتوكولات فى الجامعات خاصة كليات التجارة لعمل دورات تدريبية لجميع العاملين بالوزارة والمديريات فى تحسين أداء الخدمة. 
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