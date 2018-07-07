وزير التموين يستعرض شروط إضافة المواليد الجديدة بمجلس الوزراء الأربعاء

كتب مدحت وهبة

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا لإعداد الضوابط والشروط الخاصة بإضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين لعرضها فى اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل للموافقة، على أن يتم بدء تنفيذ إضافة المواليد اعتبارا من الأسبوع المقبل.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه جارٍ وضع الإجراءات والقواعد الخاصة بإضافة المواليد الجديدة على البطاقات، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بإضافة المواليد الجديدة، حيث سيتم إعداد دراسة حول كيفية الإضافة والسن المقرر لإضافة المواليد وإعلانها يوم 11 يوليو الجارى والذى سيوافق اجتماع مجلس الوزراء.

وأضاف "المصيلحى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن موافقة رئيس مجلس الوزراء بشأن إضافة المواليد الجديدة على البطاقات يأتى فى إطار حرص الحكومة على توفير السلع والدعم للمواطنين، كما أن الوزارة تقوم بتوفير كافة المنتجات الغذائية، وكافة السلع الأساسية أيضا فى منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة فى المحافظات.