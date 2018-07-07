video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 08:53 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التموين يستعرض شروط إضافة المواليد الجديدة بمجلس الوزراء الأربعاء

السبت، 07 يوليه 2018 07:05 م
وزير التموين يستعرض شروط إضافة المواليد الجديدة بمجلس الوزراء الأربعاء الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا لإعداد الضوابط والشروط الخاصة بإضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين لعرضها فى اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل للموافقة، على أن يتم بدء تنفيذ إضافة المواليد اعتبارا من الأسبوع المقبل.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه جارٍ وضع الإجراءات والقواعد الخاصة بإضافة المواليد الجديدة على البطاقات، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بإضافة المواليد الجديدة، حيث سيتم إعداد دراسة حول كيفية الإضافة والسن المقرر لإضافة المواليد وإعلانها يوم 11 يوليو الجارى والذى سيوافق اجتماع مجلس الوزراء.

وأضاف "المصيلحى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن موافقة رئيس مجلس الوزراء بشأن إضافة المواليد الجديدة على البطاقات يأتى فى إطار حرص الحكومة على توفير السلع والدعم للمواطنين، كما أن الوزارة تقوم بتوفير كافة المنتجات الغذائية، وكافة السلع الأساسية أيضا فى منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة فى المحافظات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. وزير التموين: إضافة المواليد الجديدة بعد موافقة الحكومة على الضوابط.. على المصيلحى يعلن فتح مكاتب التموين فترة ثانية ومسابقة لاختيار أفضلهم.. ويؤكد لمديرى المديريات: "لازم نغير مفهوم السيستم واقع"

وزير التموين: بدء إضافة المواليد الجديدة بعد موافقة مجلس الوزراء على الضوابط

وزير التموين يبحث اليوم آليات إضافة المواليد الجديدة بالبطاقات

وزير التموين

المصيلحى

اضافه المواليد الجديدة

البطاقات

مجلس الوزراء




لا تفوتك
اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة