video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 01:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التموين:"مكتب الوايلى كتب اللى عايز خدمات يروح الوزارة بقصر العينى"

السبت، 07 يوليه 2018 12:15 م
وزير التموين:"مكتب الوايلى كتب اللى عايز خدمات يروح الوزارة بقصر العينى" الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب ـ مدحت وهبة ـ تصوير حسين طلال
إضافة تعليق
وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اعتذارا لأى مواطن تضرر بسبب التقصير فى الخدمات، مضيفًا: "مش عيب الاعتراف بالخطأ لأنه فضيلة".
 
وتابع: "مكتب الوايلى كتب للمواطنين اللى عايز خدمات يروح الدور الثالث فى وزارة التموين بشارع قصر العينى"، ما أضحك جميع الحضور بالقاعة.
 
فرد الوزير والله العظيم هذا حدث فى المكتب وأشكركم إنكم ضحكتم على هذا، لكن بالفعل هذا حدث، لافتا إلى أن عدم وضوحنا وعدم تبسيط الإجراءات يجعل أكثر من ذلك.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أكبر عدد من مديرى المديريات ورؤساء مكاتب التموين بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تموين الجيزة: سنضع التجار المخالفين للأسعار الاسترشادية فى القوائم السوداء

وزير التموين لمديرى المديريات: نواب البرلمان مش مبسوطين من خدمات البطاقات

وزاره التموين

اخبار التموين

على المصيلحى

اهم الاخبار




لا تفوتك
"التعليم" تتابع تصحيح امتحانات الثانوية وتعلن اليوم نسبة النجاح بالإنجليزى

"التعليم" تتابع تصحيح امتحانات الثانوية وتعلن اليوم نسبة النجاح بالإنجليزى

للمرة الثانية فى 2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة 15 يوليو الجارى

للمرة الثانية فى 2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة 15 يوليو الجارى

صور.. بقايا كوبرى مشاة الأزهر تشوه معالم قاهرة الفاطميين.. "الآثار" رفضت استكمال بنائه.. مواطنون: لا غنى عنه ويقينا من مخاطر عبور الطريق.. ومحافظة القاهرة: نخطط لإتمامه على الطراز الإسلامى ليكون جزءا من محيطه

صور.. بقايا كوبرى مشاة الأزهر تشوه معالم قاهرة الفاطميين.. "الآثار" رفضت استكمال بنائه.. مواطنون: لا غنى عنه ويقينا من مخاطر عبور الطريق.. ومحافظة القاهرة: نخطط لإتمامه على الطراز الإسلامى ليكون جزءا من محيطه

البرلمان يمنح تأشيرة المرور لوزارة "مدبولى".. لجان دراسة محاور بيان الحكومة توافق بالإجماع على البرنامج.. وتصدر توصيات عاجلة لضمان التنفيذ.. واجتماعات عاجلة الأحد المقبل لتسليم التقارير النهائية لوكيل المجلس

البرلمان يمنح تأشيرة المرور لوزارة "مدبولى".. لجان دراسة محاور بيان الحكومة توافق بالإجماع على البرنامج.. وتصدر توصيات عاجلة لضمان التنفيذ.. واجتماعات عاجلة الأحد المقبل لتسليم التقارير النهائية لوكيل المجلس

حافظى على جمال بشرتك.. من الروج للأيلاينر اعرفى أضرار النوم بالميكب

حافظى على جمال بشرتك.. من الروج للأيلاينر اعرفى أضرار النوم بالميكب

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة