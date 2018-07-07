وزير التموين:"مكتب الوايلى كتب اللى عايز خدمات يروح الوزارة بقصر العينى"

كتب ـ مدحت وهبة ـ تصوير حسين طلال

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اعتذارا لأى مواطن تضرر بسبب التقصير فى الخدمات، مضيفًا: "مش عيب الاعتراف بالخطأ لأنه فضيلة".

وتابع: "مكتب الوايلى كتب للمواطنين اللى عايز خدمات يروح الدور الثالث فى وزارة التموين بشارع قصر العينى"، ما أضحك جميع الحضور بالقاعة.

فرد الوزير والله العظيم هذا حدث فى المكتب وأشكركم إنكم ضحكتم على هذا، لكن بالفعل هذا حدث، لافتا إلى أن عدم وضوحنا وعدم تبسيط الإجراءات يجعل أكثر من ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أكبر عدد من مديرى المديريات ورؤساء مكاتب التموين بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.