وزير التموين لمديرى المديريات: يجب الاعتراف بوجود قصور بالخدمات لنطور أنفسنا

كتب ــ مدحت وهبة ـ تصوير ـ حسين طلال

وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية رسالة إلى مديرى المديريات ورؤساء مكاتب التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية بضرورة تطوير الأداء، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أكد أن المرحلة المقبلة هى لبناء الإنسان، مما يتطلب ضرورة التطوير وتقديم الخدمات قائلا: "الوزارة والمديريات كدا عليها 13 علامة استفهام".

مؤكدا أنه "يجب علينا أن نعترف بوجود قصور فى الخدمات لكى نطور أنفسنا"، لافتا إلى أنه لا يهدف من هذا اللقاء اتهام المديريات بالتقصير، وإنما الهدف هو التطوير وتحسين الخدمات.

وتساءل الوزير خلال اجتماعه مع مديرى المديريات ورؤساء مكاتب التموين بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، هل عندما يذهب مواطن إلى مكتب التموين لاستخراج بطاقة بدل تالف أو بدل فاقد وينتظر أسابيع لا يتطلب ضرورة تحسين الخدمات؟، لافتا إلى أن اجتماعه اليوم بهدف العمل على تحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.