وزير التموين لمديرى المديريات: نواب البرلمان مش مبسوطين من خدمات البطاقات

طالب الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية مديرى المديريات ورؤساء مكاتب التموين على مستوى الجمهورية بضرورة احترام المواطن خلال حصولهم على الخدمات، قائلا: "فيه مواطنين تعمل حوالة بريدية أكثر من مرة ومع ذلك تنتظر البطاقات لأسابيع ونواب برلمان ييجلولى وكتير منهم مش بيكونوا مبسوطين"، لافتًا إلى ضرورة احترام غضب المواطن والعمل على تسهيل وتحسين الخدمات المقدمة له لان ذلك حقوقه سواء المواطن الذى يحتاج الدعم أو صاحب مخبز أو صاحب مستودع.

وشدد الدكتور على المصيلحى، على مديرى المديريات بضرورة تيسير إجراءات سواء المتعلقة باستخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد وأن الوزارة يجب أن تكون دعم المديريات ومكاتب التموين الأمر الذى يتطلب ضرورة التطوير، وذلك من خلال التغير فى الفكر وكذلك التغير فى الإجراءات.