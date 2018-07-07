وزير التموين لمديرى المديريات: تزوير أى مستند عقوبته فصل الموظف من عمله

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

حذّر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديرى المديريات ورؤساء مكاتب التموين على مستوى الجمهورية من التلاعب فى أى مستند أو تغيير أى معلومات على غير الحقيقة بالإصرار، وأن من سيفعل ذلك سيكون عقابه الفصل من العمل وحرمانه من كل حقوقه قائلا: "الخطأ وراد لكن التعمد فى التزوير سيكون عقابه الفصل".

وتابع الوزير: "مفيش أبسط منى ومفيش أوضح منى ومفيش أجرأ منى"، لافتا إلى أن الوزارة لن تتقاعس فى العمل خلال الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد ولذلك لا بد من رفع الكفاءة، وتقليل الفاقد وأن الجميع مسئول عن ضبط هذه المعادلة.