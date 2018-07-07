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وزير التموين لمديرى المديريات: الخدمات المقدمة للمواطنين هى حقوقهم وليست عطاء

السبت، 07 يوليه 2018 11:19 ص
وزير التموين لمديرى المديريات: الخدمات المقدمة للمواطنين هى حقوقهم وليست عطاء الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب ــ مدحت وهبة ـ تصوير حسين طلال
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أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أننا جمعيا موجودين لخدمة المواطن المصرى الذى يعد هو  العنوان الرئيسى  قائلا: "الكلام سهل والعمل صعب اوعى تفتكروا هنفضل كدا وهنتقدم"، لافتا إلى ضرورة التطوير وإحداث تغيير حقيقى فى مفهوم أداء الخدمة أمام المجتمع لأن الخدمات المقدمة للمواطنين هى حقوقهم وليست عطاء.
 
وأضاف وزير التموين، خلال اجتماعه مع مديرى المديريات ورؤساء مكاتب التموين بجميع المحافظات، لبحث آليات إضافة المواليد الجديدة  ببطاقات التموين  وكيفية تسجيلهم سواء من خلال مكاتب التموين أو إلكترونيًا،  يجب أن نحترم المواطن وكذلك احترامنا لأنفسنا، وسوف يتم دعم مكاتب التموين لأداء خدمات جيدة للمواطنين حتى يشعر المواطن بها.
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