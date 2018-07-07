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وزير التموين: "لازم نغير مفهوم السيستم واقع وعدى علينا بكره"

السبت، 07 يوليه 2018 12:12 م
وزير التموين: "لازم نغير مفهوم السيستم واقع وعدى علينا بكره" الدكتور على المصيلحى ورير التموين والتجارة الداخلية
كتب ــ مدحت وهبة ــ تصوير حسين طلال
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طالب الدكتور على المصيلحى ورير التموين والتجارة الداخلية قيادات الوزارة مديرى المديريات  ورؤساء مكاتب التموين بضرورة تطوير الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير مفهوم الإجراءات للتيسير فى تأدية الخدمات للمواطنين،  قائلا:" لازم نغير مفهوم السيستم واقع وعدى علينا بكره"، لافتا إلى أن  الجميع فى الوزارة والمديريات والمكاتب يتواجدون لخدمة المواطنين وأن المحاسبة بالنتائج سيكون هو أول معيار حتى يتم تطوير  الخدمات .
 
وأضاف خلال اجتماعه مع أكبر عدد من مديرى المديريات ورؤساء مكاتب التموين بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، أننا  نمر بظروف صعبة يجب أن نتحملها جميعا علي كل المستويات، وأن الوزارة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية الاجتماعية لتيسير الإجراءات لهم في الحصول علي الخدمة.

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