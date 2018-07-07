وزير التموين: بدء إضافة المواليد الجديدة بعد موافقة مجلس الوزراء على الضوابط

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه جارى وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بإضافة المواليد الجديدة على البطاقات، ومن المقرر عرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للموافقة على هذه الضوابط على أن يتم بعد ذلك البدء فى تنفيذ إضافة المواليد الجديدة.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، على هامش اجتماعه مع قيادات الوزارة ومديرى المديريات ورؤساء مكاتب التموين، اليوم السبت، أن إضافة المواليد الجديدة على البطاقات يتطلب وجود ضوابط وموافقة مجلس الوزراء عليها حتى يتم تخصيص دعم لمن سيتم إضافته على البطاقات.