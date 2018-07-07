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وزير التموين: إلغاء الكارت الذهبى فى حالة وضع ضوابط منظمة للبطاقات

السبت، 07 يوليه 2018 01:35 م
وزير التموين: إلغاء الكارت الذهبى فى حالة وضع ضوابط منظمة للبطاقات الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الدخلية
كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال
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وجه المشاركون باجتماع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الدخلية مع قيادات الوزارة ومديرى المديريات ورؤساء مكاتب التموين، سؤالا للوزير مفاده: "متى سيتم إلغاء الكارت الذهبى لدى أصحاب المخابز؟"، وهو المخصص لصرف الخبز لمن لا يمتلكون بطاقات الوزير، قائلاً: "سيتم إلغاء الكارت الذهبى فى حالة وضع ضوابط منظمة للبطاقات".
 
 
وأضاف المصيلحى، أن بناء الثقة يعد معيارا أساسيا لتطوير الخدمات والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا، مطالبًا الحضور وقيادات الوزارة بتسهيل كافة الإجراءات حرصا على تقديم خدمات جيدة للمواطنين.

 


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التموين

الكارت الذهبى

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