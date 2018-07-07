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وزير التعليم: ساعات اليوم الدراسى ثابتة.. ولا تغيير فى إجازة السبت

السبت، 07 يوليه 2018 07:45 م
وزير التعليم: ساعات اليوم الدراسى ثابتة.. ولا تغيير فى إجازة السبت الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بشأن ما يتردد حول إلغاء إجازة السبت من المدارس، فإنه لا تغيير فى هذا عن السنوات السابقة وهذا قرار كل مديرية ومحافظة على حده.

 

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع": بينما عدد ساعات اليوم الدراسى ثابت فى كل الأحوال.

 

وكان أولياء الأمور أكدوا أن الوزارة ألغت إجازة يوم السبت لكل المدارس بجميع نوعيتها وسيكون يوم السبت يوم دراسة عادى.

 

جدير بالذكر أن يوم السبت هو يوم دراسى لبعض المدارس فى بعض المحافظات وليس جميعها مثل المدارس التابعة للكنيسة وأيضا المدارس التى يوجد فيها فترتين وذات كثافات مرتفعة.

 

وكانت الوزارة قد حددت يوم 1 سبتمبر المقبل موعد لبدء الدراسة فى مرحلة رياض الأطفال والأول الابتدائى و22 سبتمبر موعدا لباقى الصفوف الدراسية.


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التربية والتعليم

بدء الدراسة

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الغاء اجازة السبت

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