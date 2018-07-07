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وزير الاوقاف يعتمد إيفاد عدد من الائمة لدول أسبانيا وفنزويلا وكولومبيا وموزمبيق

السبت، 07 يوليه 2018 12:17 ص
وزير الاوقاف يعتمد إيفاد عدد من الائمة لدول أسبانيا وفنزويلا وكولومبيا وموزمبيق د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أمس الجمعة، إيفاد الشيخ حسن عبد الحكيم محمد إمام وخطيب بأوقاف أسيوط للعمل لدى المركز الإسلامى بمدينة كورو ، فنزويلا، وإيفاد الشيخ إبراهيم محمد أحمدعبد الرحمن إمام وخطيب بأوقاف الوادى الجديد للعمل بمسجد الرحمن ،الكالادي  هينارس مدريد أسبانيا .
 
 والشيخ النوبي حساني محمد أحمد إمام وخطيب بأوقاف الأقصر للعمل لدى الجمعية الخيرية الإسلامية ميكاو كولومبيا , وتجديد إيفاد كل من الشيخ محمد موسى حسنعبد الرازق مفتش دعوة , والشيخ/ عبدالرحمن محمد عبدالعليم إمام وخطيب بأوقاف الغربية للعمل بمعهد حمزة / مدينة متولا / موزمبيق .
 
 
 
 
 
 

 


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