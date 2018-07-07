وزير الاوقاف يعتمد إيفاد عدد من الائمة لدول أسبانيا وفنزويلا وكولومبيا وموزمبيق

والشيخ النوبي حساني محمد أحمد إمام وخطيب بأوقاف الأقصر للعمل لدى الجمعية الخيرية الإسلامية ميكاو كولومبيا , وتجديد إيفاد كل من الشيخ محمد موسى حسنعبد الرازق مفتش دعوة , والشيخ/ عبدالرحمن محمد عبدالعليم إمام وخطيب بأوقاف الغربية للعمل بمعهد حمزة / مدينة متولا / موزمبيق .

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أمس الجمعة، إيفاد الشيخ حسن عبد الحكيم محمد إمام وخطيب بأوقاف أسيوط للعمل لدى المركز الإسلامى بمدينة كورو ، فنزويلا، وإيفاد الشيخ إبراهيم محمد أحمدعبد الرحمن إمام وخطيب بأوقاف الوادى الجديد للعمل بمسجد الرحمن ،الكالادي هينارس مدريد أسبانيا .