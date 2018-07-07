وزير الأوقاف: 1500 جنيه "صك الأضحية".. ونستهدف الأسر الأولى بالرعاية - صور

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، أنه التواصل مع وزير التموين الدكتور على المصيلحى، وهناك بروتوكول سيتم توقيعه يشمل مبدئيا 180 طن لحوم لصكوك الأضاحى كمرحلة أولى وتم طبع 100 ألف صك وتبلغ قيمة الصك 1500 جنيه ومتوفرة فى فروع البنك الأهلى وبنك مصر، وسيتم توفيرها فى المديريات والإدارات والمساجد الكبرى، ونستهدف الأسر الاولى بالرعاية .

وأضاف خلال مؤتمر صحفى بمسجد النور بالعباسية، اليوم، السبت، أن الدين الصحيح لا يمكن أن يصطدم مع الفكر الصحيح، لافتا إلى فك أسر الغارمات وإطعام الجائع وكساء العارى ومعالجة المرضى والإسهام فى تطوير البنية التحتية للتعليم فرض كفاية وأولى من حج النافلة، مشددا على أن من لم يحج حج الفريضة عليه المسارعة بتأديتها أن استطاع، موضحا إلى أن حج النافلة ليس عليه شىء اذا كانت البلد فى حالة رخاء.

وأوضح أن ذلك هو تجديد الفكر الدينى وما يناسب ظروف الناس وأن قضاء حوائج أعلى وأعظم ثواب عند الله من تكرار حج النافلة، مشيرا إلى أن هناك نقلة غير مسبوقة ستشمل جميع الموظفين فى جميع المجالات.