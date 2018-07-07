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السبت، 07 يوليه 2018 02:03 م
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وزير الأوقاف يعلن خطة الوزارة للخطة الدعوية الصيفية.. تعرف عليها - صور

السبت، 07 يوليه 2018 01:02 م
وزير الأوقاف يعلن خطة الوزارة للخطة الدعوية الصيفية.. تعرف عليها - صور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب لؤى على تصوير كريم عبد العزيز
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدورات التى تقيمها الوزارة للعاملين بها تأتى فى إطار عملية تكثيف التدريب والتأهيل فى جميع المجالات، سواء فيما يتصل بالجانب الدعوى أو الإدارى، فى إطار هيكلة بشرية وتأهيل شامل تترتب عليه حوافز ومكافآت، مشيرا إلى أنه تقرر التوسع فى نشاط أكاديمية اللغات لتدريب الأئمة، وجارى تطوير مقرها المؤقت، ثم بعدها تشهد المرحلة القادمة توسعا فى كافة المجالات، وخاصة أعمال التدريب.
 
وأضاف خلال مؤتمر صحفى بمسجد النور بالعباسية، اليوم السبت، بحضور المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن انطلاق خطة التوعية الصيفية منتصف الشهر، وتقوم على أن عدد المدارس القرآنية 690 مدرسة، كل مدرسة يعمل بها 3 محفظين، وتستهدف 1000 مدرسة بنهاية العام المالى 2018،2019، بالإضافة إلى زيادة عدد مكاتب تحفيظ القرآن، حيث يصل عددها 2320، ومستهدف زيادة 200 مكتب آخرين، بهدف تحصين النشء من الأفكار المتطرفة،، لافتا إلى أن جميع الخدمات مجانية، وأن هذا العام سيشهد افتتاح 4 مراكز للثقافة الاسلامية بشمال سيناء مع بداية العام الدراسى .
 
وتابع وزير الأوقاف: "عدد الواعظات 256 واعظة تؤدين الدروس حتى لا نترك مصليات السيدات عرضة للأفكار المتطرفة، وضممنا لهن نشاط المربيات"
كشف الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، عن وضع نظام محاسبة أسبوعية، بإجمالي التحصيل وماتم بهيئة الأوقاف، موضحا : " كل شهر سيثاب المجيدين، ويحاسب المقصرين، وسيتم الإعلان عنه في تقرير شهرى للمزيد من الشفافية، وجار تشكيل لجنة متابعة خاصة .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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