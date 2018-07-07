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السبت، 07 يوليه 2018 05:31 ص
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وزير الأوقاف ورئيس مجلس الدولة الأسبق يفتتحان اليوم دورة الشئون القانونية

السبت، 07 يوليه 2018 05:00 ص
وزير الأوقاف ورئيس مجلس الدولة الأسبق يفتتحان اليوم دورة الشئون القانونية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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يفتتح وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة، والمستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة الأسبق، اليوم السبت، دورة الشئون القانونية المتخصصة فى مجال شئون الوقف لأكثر من مائة وعشرين قيادة وعضوا بالشئون القانونية بهيئة الأوقاف ووزارة الأوقاف وبعض مناطق الهيئة ومديريات الوزارة وبعض محامى المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف فى إطار خطة الوزارة والهيئة لعقد سلسلة من الدورات التأهيلية والتدريبية المتخصصة فى مختلف المجالات. 
 
وتنعقد الدورة بالقاعة الرئيسية بمسجد النور بالعباسية، ويحاضر فيها نخبة من المستشارين و وكلاء الوزارة للشئون القانونية بالوزارة والهيئة، ويشارك فى حضور الافتتاح نخبة من قيادات الوزارة والهيئة، ويعقب الافتتاح مؤتمر صحفى للوزير حول الدورات التدريبية، وخطة التوعية الصيفية، ومشروع صكوك الأضاحى.

 


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وزير الأوقاف ورئيس مجلس الدولة الأسبق يفتتحان دورة الشئون القانونية السبت القادم

وزير الاوقاف

هيئة الاوقاف

مسجد النور

العباسية




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