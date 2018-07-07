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ويؤكد: إطلاق 6 معسكرات صيفية لتدريب وتأهيل الدعاة

وزير الأوقاف: نستهدف الوصول لـ 1000 مدرسة قرآنية و2300 مكتب تحفيظ

السبت، 07 يوليه 2018 03:02 م
وزير الأوقاف: نستهدف الوصول لـ 1000 مدرسة قرآنية و2300 مكتب تحفيظ الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب محسن البديوى
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة تستهدف رفع كفاءة جميع العاملين بالأوقاف من خلال العديد من الدورات التدريبية، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن خطة للتوعية الصيفية تشمل عدة محاور، أبرزها المدرسة القرآنية حيث يوجد الآن 690 مدرسية ونستهدف بنهاية 2019 الوصول لـ 1000 مدرسة قرآنية، إلى جانب ما يزيد عن 2300 مكتب تحفيظ قرآن كريم.

وقال خلال حواره عبر فضائية "on live"، إنه سيتم إطلاق نشاط مدرسة المسجد الجامع الصيفى فى 15 يوليو الجارى، إلى جانب إطلاق 6 معسكرات صيفية لتدريب وتأهيل الدعاة.

واعتبر أن عام 2018-2019 هو عام التدريب والتأهيل النوعى التخصصي، مضيفًا أن أكاديمية الأوقاف للتدريب تنتقل من التدريب الدعوى باللغات الاجنبية لنظام أشمل وأوسع، لافتًا إلى أنه وجه بتجهيز القاعات على أعلى مستوى لتحقيق انطلاقة قوية فى الشئون القانونية والمالية والإدارية والمحاضرات الدعوية والثقافية العامة.

وذكر أنه تم الإعلان عن اعتماد حوافز للتميز الإدارى، مشيرًا إلى أن هذه الدورات التدريبية يعقبها امتحان، والتى يترتب عليها اختيار أفضل الكفاءات للإستفادة منهم في الاماكن المتميزة.


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