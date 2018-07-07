وزير الأوقاف: ربط أى إثابات أو حوافز بالتميز الحقيقى والعمل والإنتاج

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، انه تم ربط الحافز والمكافآت بالانتاج، مشيرا إلى ان هيئة الاوقاف تحقق أفضل عائد لها، مشددا على ان الاختبارات والدورات شرط للتقدم للمناصب القيادية والحصول على المكافآت، لافتا إلى ان من أسباب إقامة تلك الدورات أن كثيرا من الظروف تأخذ الناس من الحياة العملية والعلمية وبعض الناس تأخذه ظروف الحياة ولا يعملون الابمحفز فجعلنا التميز العملى شرطا فى كل شئء وتأكدنا أن الذى يعمل رغبة افضل من الذى يعمل رهبة، واتمنى ان لا يحتاج احد من العاملين بهيئة الاوقاف للعمل عمل آخر ولكن بالعمل والجهد يكون الحافز.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح دورة الشئون القانونية المتخصصة فى مجال شئون الوقف، بمسجد النور بالعباسية، بحضور المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة الأسبق،ان صناديق النذور العام المالى 2017/2018م حققت أعلى عائد فى تاريخها، حيث حققت إيرادات قدرها 26 مليونًا و 313 ألف جنيه بزيادة قدرها 20 % عن العام الماضى، وبنحو 240 % عن العام المالى 2013/2014م، حيث كان إجمالى إيرادات النذور 7 ملايين و 748 ألف جنيه، علمًا بأن الوزارة توجه إيرادات النذور فى مصارفها من عمارة المساجد وصيانتها، حيث خصصت الوزارة أكثر من 100 مليون جنيه من مواردها الذاتية بما فيها صناديق النذور لإحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد، مع صرف النسبة المقررة لمشيخة الطرق الصوفية وقدرها 10% من إجمالى الإيرادات شهريًّا.

وأشار إلى أن الوزارة اعدت خطتها المالية للعام المالى الحالى 2018/ 2019م وبنتها على عدة محاور تهدف فى جملتها إلى تعظيم الموارد الذاتية التى حققت معدلات نمو متميزة خلال العام 2017/ 2018م، مع ترشيد الإنفاق من خلال ربط أى إثابات أو حوافز بالتميز الحقيقى والعمل والإنتاج وعدم صرف أية حوافز إلا من خلال لجنة قيادية مختصة فى كل من الوزارة والجهات التابعة لها.

وتابع ومن جهة أخرى بلغ إسهام الوزارة من مواردها الذاتية فى خطة العام المالى 2017/ 2018م ما يزيد على 783مليون جنيه منها 282 مليون جنيه لتحسين دخل السادة الأئمة متمثلة فى استمرار صرف بدل صعود المنبر كاملاً، وصرف إعانة العلماء وتحسين دخلهم وبدل الاطلاع، حيث يتم تمويل 25% من بدل صعود المنبر، وبدل إعانة العلماء كاملاً وبدل التحسين كاملاً وبدل الاطلاع كاملاً من الموارد الذاتية للوزارة.

وفى إطار الدور الاجتماعى للوزارة فى خدمة المجتمع تم تخصيص 315 مليون جنيه لأعمال البر والقرض الحسن، منها 240 مليون جنيه لأعمال البر، و75مليون جنيه للقرض الحسن بدون أية فوائد أو مصاريف إدارية،هذا بالإضافة إلى تكليف فريق عمل هيئة الأوقاف بإعداد خطة متكاملة لوضع آليات الاستثمار الأمثل لأموال وأعيان الوقف، علمًا بأن جميع النفقات الذاتية تتم فى إطار تنفيذ شروط الواقفين من جهة، واللوائح والقوانين المنظمة من جهة أخرى.

ويحضر الدورة أكثر من مائة وعشرين قيادة وعضوا بالشئون القانونية بهيئة الأوقاف ووزارة الأوقاف وبعض مناطق الهيئة ومديريات الوزارة وبعض محامى المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف،وذلك فى إطار خطة الوزارة والهيئة لعقد سلسلة من الدورات التأهيلية والتدريبية المتخصصة فى مختلف المجالات.

وتنعقد الدورة بالقاعة الرئيسية بمسجد النور بالعباسية، ويحاضر فيها نخبة من المستشارين و وكلاء الوزارة للشئون القانونية بالوزارة والهيئة.