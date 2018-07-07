وزير الآثار يبحث كيفية استغلال فرصة معرض موناكو للترويج لمصر سياحيا

كتب أحمد منصور

فى الجناح الذى خصصته وزارة الآثار لوزارة السياحة للترويج لمصر سياحيا خلال فترة إقامة معرض كنوز الفراعنة المقام حاليًا فى موناكو، عقد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، اليوم السبت، اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والسفير إيهاب بدوى سفير مصر فى فرنسا، والنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بالبرلمان، والنائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان.

ويأتى الاجتماع لمناقشة كيفية استثمار فرصة إقامة هذا المعرض فى ظل وجود هذا الزخم الإعلامى، وعدد من الشخصيات العامة الهامة فى أوروبا للتسويق لمصر سياحيا، خاصة وأن وزارة الآثار خصصت جناح للترويج لمصر خلال فترة إقامة المعرض.