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وزيرة الصحة: كل الدعم من المستشفيات لمصابى حريق مستشفى الحسين الجامعى

السبت، 07 يوليه 2018 06:16 م
وزيرة الصحة: كل الدعم من المستشفيات لمصابى حريق مستشفى الحسين الجامعى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أجرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اتصالاً هاتفياً بالدكتور احمد سليم عميد كلية طب جامعة الازهر، لمتابعة حادث حريق داخل مستشفى الحسين الجامعى بمحافظة القاهرة، مشيرة إلى أنه تم الاطمئنان على حالات المصابين، وعملية الإخلاء للمستشفيات المجاورة لحين الانتهاء بشكل كامل من توابع الحريق.

 

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم إرسال فريق طبى من وزارة الصحة، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة إذا كان هناك احتياج،  وحرص الوزارة بالتعاون مع المستشفيات الجامعية لخدمة المريض المصرى.

 

وأوضحت وزيرة الصحة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف مجهزة،  مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد مصابين، وأن المرضى المحتجزين داخل مستشفى الحسين الجامعى يتم إخلائهم إلى المستشفيات المجاورة المنيرة، ومنشية البكرى، وأحمد ماهر، وباب الشعرية.

 

وعن المرضى بمستشفى الحسين الجامعى أكدت وزيرة الصحة أنها وجهت بمتابعة حالة المصابين وتوفير كافة الرعاية الصحية لهم.

 
 

 


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هالة زايد

وزيرة الصحة

حريق مستشفى الحسين

مستشفى الحسين الجامعى

حريق الحسين




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