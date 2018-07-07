وزارة الشباب: استاد القاهرة سيكون مؤسسة داعمة للاقتصاد الوطنى

كتب أحمد جودة

أكد الدكتور أشرف صبحى، أن استاد القاهرة، سيكون مؤسسة داعمة للاقتصاد الوطنى، وذلك فى إطار السعى لجعل المجال الرياضى خصب وجاذب لرؤوس الأموال، جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس هيئة استاد القاهرة، اللواء على درويش.



منشور وزارة الشباب

وأضاف صبحى فى بيان له، نشرته صفحة وزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعى، أن الوزارة تدرس عودة جماهير "كرة القدم" مع قطبى الكرة المصرية، وذلك تزامنا للاستعداد لاستضافة مباريات الدورى الممتاز لكرة القدم موسم 2018/ 2019.

وقال وزير الشباب والرياضة، إنه يسعى خلال المرحلة الحالية إلى إيجاد آلية لعودة جماهير كرة القدم للمدرجات، لافتًا إلى أنه بدأ بالفعل فى خطوات جادة بهذا الشأن سيبدأها بحملة توعية كبيره بالتعاون مع الأندية الرياضية الجماهيرية والشعبية، حيث تم التواصل مع قطبى كرة القدم فى مصر الأهلى والزمالك، والذى رحبا بإطلاق هذه الحملة لعودة الجماهير.