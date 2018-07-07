وزارة التخطيط تطلق الموقع الإلكترونى الخاص بجائزة مصر للتميز الحكومى

كتب : مصطفى عبد التواب

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الموقع الإلكترونى لجائزة مصر للتميز الحكومى، وذلك تزامنا مع فعاليات "مؤتمر مصر للتميز الحكومى 2018" الذى عقدته وزارة التخطيط بالقاهرة فى الفترة من 3 إلى 4 يوليو الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبدعم وشراكة إماراتية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين وأكثر من 2500 مسئول حكومى مصرى وإماراتى.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن وجود مثل تلك الجائزة الوطنية للتميز الحكومى من شأنها أن تشيع جو التنافس الإيجابى الفعال والبناء، وترسيخ مبادئ وقيم التميز فى جميع قطاعات الدولة، فضلا عن دعم التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق على مستوى الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى تحفيز الموظف الحكومى على التميز والإبداع والابتكار وذلك بهدف الارتقاء بالأداء الحكومى.

أشارت وزيرة التخطيط، إلى أن جائزة مصر للتميز الحكومى تضم نوعان من الجوائز وهى جوائز التميز المؤسسى وجوائز التميز الفردى، مضيفة أن جوائز التميز المؤسسى تضم جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمة، وجائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الإلكترونية، أما بالنسبة لجوائز التميز الفردى فهى تضم جائزة المدير الحكومى المتميز، جائزة الموظف الحكومى المتميز، وجائزة الابتكار والإبداع الفكرى.

كما أعلنت الدكتورة هالة السعيد أنه سيتم فتح باب التسجيل خلال الفترة القليلة القادمة على أن يكون آخر موعد للتسجيل والترشح للجوائز هو 1 يونيو 2019، مشيرة أن تلك الفترة ستعد بمثابة فرصة جيدة يتم استغلالها لتأهيل وتدريب المؤسسات والأفراد والتوعية الجيدة وتنمية القدرات، أضافت سيادتها أن التسجيل سيكون من خلال الموقع الإلكترونى لجائزة التميز الحكومى، وأنه يمكن لأى فرد الاطلاع على شروط ومعايير الترشح من خلال الموقع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أطلق رسميا جائزة مصر للتميز الحكومى فى نهاية اليوم الثانى والختامى لمؤتمر مصر للتميز الحكومى 2018، مشيدا بالشراكة.