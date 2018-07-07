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السبت، 07 يوليه 2018 03:45 م
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والد "طفل الدقهلية" يتهم زوجته وابنته وخطيبها بتعذيبه لمشاهدته لهم بوضع مخل

السبت، 07 يوليه 2018 03:14 م
والد "طفل الدقهلية" يتهم زوجته وابنته وخطيبها بتعذيبه لمشاهدته لهم بوضع مخل اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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اتهم والد الطفل المعذب بالدقهلية زوجته وابنته وخطيب ابنته بتعيب ابنه لمشاهدته لهم فى أوضاع مخلة بالآداب.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى مركز شرطة ميت غمر، بوصول الطفل محمد ع ع 5 سنوات مقيم ميت محسن مصاب بآثار كى بجسمه نتيجة استخدام سكين محمى وبسؤال والده عبد الله ع ع 56 عامل اتهم كل من زوجته والدة الطفل وتدعى أمل م ا 40 ربة منزل وابنته زينب ع ع 18 سنة لا تعمل خطيب ابنته عبد الرحمن خ ر 23 سنة عامل بالتعدى عليه وإحداث إصابته، لمشاهدة الطفل لهما فى أوضاع مخلة جمعتهما معا وقاما بتهديده خشية افتضاح أمرهما لوالده.

 

وعلى الفور تمكن المقدم محمد الحسينى رئيس مباحث المركز، من ضبط المتهمين الثلاثة واعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب تمكن الضباط من ضبط المتهمين الثلاثة واعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب.


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