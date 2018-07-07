واشنطن تنفى إهداء ترامب أغنية "الرجل الصاروخ" لزعيم كوريا الشمالية

واشنطن (أ ش أ)

نفت الخارجية الأمريكية ما تداولته تقارير إعلامية أمس عن أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، سلّم الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون أسطوانة مدمجة تحمل توقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وتحوى أغنية "الرجل الصاروخ" خلال لقائهما فى بيونج يانج التى اختتم زيارته لها اليوم.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نوريت قولها - فى تصريحات للصحفيين بالتزامن مع وصول بومبيو إلى العاصمة اليابانية طوكيو اليوم السبت - إن الشيء الوحيد الذى تركه بومبيو فى بيونج يانج كان رسالة للزعيم الكورى الشمالى من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وكانت الشائعات حول الهدية غير التقليدية المزعومة قد أثارها ما أوردته صحيفة كورية جنوبية نقلا عن مصدر دبلوماسى أمريكى لم تسمه عن أن ترامب وقّع نسخة من القرص المدمج لكيم، الذى كان قد سأله عن الأغنية التى تعود للمغنى الإنجليزى إلتون جون سنة 1972، وذلك خلال لقائهما التاريخى فى سنغافورة.

ويرجع ذلك إلى كون ترامب قد دأب على وصف كيم جونج أون بـ"رجل الصاروخ الصغير" فى إشارة إلى طموحه العسكرى وتجاربه الباليستية، قبل حصول انفراجة دبلوماسية بين واشنطن وبيونج يانج.