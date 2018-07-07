ننشر تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2018 - 2019

كتب محمود طه حسين

ينشر اليوم السابع" تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل، بعد أن أعلنت الوزارة بدء العام الدراسى 1 سبتمبر المقبل بالنسبة لرياض الأطفال والأول الابتدائى و22 من نفس الشهر بالنسبة لصفوف من الثانى الابتدائى وحتى الثالث الثانوى.