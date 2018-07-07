الرئيسية أخبار عاجلة ننشر تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2018 - 2019 السبت، 07 يوليه 2018 12:30 م مدرسة - أرشيفية كتب محمود طه حسين إضافة تعليق ينشر اليوم السابع" تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل، بعد أن أعلنت الوزارة بدء العام الدراسى 1 سبتمبر المقبل بالنسبة لرياض الأطفال والأول الابتدائى و22 من نفس الشهر بالنسبة لصفوف من الثانى الابتدائى وحتى الثالث الثانوى. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. "التربية والتعليم" تنفى تغيير قصة "العربى" و"الإنجليزى" للصف الثانى الثانوى تعرف على شروط 599 وظيفة تطرحها مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا باستعانة كل مدير من مديريات التربية والتعليم بثلاثة معاونين التربية والتعليم الثانوية العامة الخريطة الزمنية للعام الدراسى اخبار اليومن اخبار مصر "التعليم" تتابع تصحيح امتحانات الثانوية وتعلن اليوم نسبة النجاح بالإنجليزى للمرة الثانية فى 2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة 15 يوليو الجارى صور.. بقايا كوبرى مشاة الأزهر تشوه معالم قاهرة الفاطميين.. "الآثار" رفضت استكمال بنائه.. مواطنون: لا غنى عنه ويقينا من مخاطر عبور الطريق.. ومحافظة القاهرة: نخطط لإتمامه على الطراز الإسلامى ليكون جزءا من محيطه البرلمان يمنح تأشيرة المرور لوزارة "مدبولى".. لجان دراسة محاور بيان الحكومة توافق بالإجماع على البرنامج.. وتصدر توصيات عاجلة لضمان التنفيذ.. واجتماعات عاجلة الأحد المقبل لتسليم التقارير النهائية لوكيل المجلس حافظى على جمال بشرتك.. من الروج للأيلاينر اعرفى أضرار النوم بالميكب سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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