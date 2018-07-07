نقيب الصحفيين: تلقينا استدعاء من النيابة لمثول مكرم محمد أحمد للتحقيق غدا

كتب محمد شرقاوى

قال نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، إن النقابة تسلمت طلب استدعاء من نيابة أمن الدولة العليا لمثول الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام أمامها للتحقيق معه غدا الأحد، فى قرار حظر النشر فى قضية "57357"، مؤكدًا أن النقابة أخطرت النيابة العامة بتأجيل الاستدعاء ليوم الأربعاء ولم ترد النيابة حتى الآن.

وأضاف عبد المحسن سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن النقابة تحترم قرار النائب العام المستشار نبيل صادق ونلتزم بقرارته، مؤكدا انه سيتوجه مع الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد وفريق من النقابة أثناء التحقيق معه.

وتابع نقيب الصحفيين: "نأمل أن توافق نيابة أمن الدولة العليا على تأجيل المثول للتحقيق ليوم الأربعاء القادم، مؤكدًا أن تاريخ مكرم محمد أحمد مشرف فى خدمة الجماعة الصحفية والوطن.

وأشار الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى إن النيابة العامة قررت مثول مكرم محمد أحمد أمام غدًا، فى حين رد رئيس المجلس الأعلى للإعلام خلال مداخلة عبر البرنامج أنه لم يتلقى استدعاء من النيابة أمن الدولة العليا فى هذا الموعد.

وقال مكرم محمد أحمد، إن منع النشر من صميم اختصاص المجلس الأعلى للإعلام وأنه لم يتقول على السلطة القضائية، مضيفا أن قرار المجلس بحظر النشر فى قضية 57357 مؤقت، مضيفًا: "دهشت من بيان النائب العام، لأننى لم أتقول على السلطة القضائية، خاصة وأن الشائعات بشأن المستشفى ستأتى بالسلب على التبرعات القادمة إليها من الخارج والداخل".

وأضاف مكرم محمد أحمد أنه استخدم قرار حظر النشر بشأن المستشفى حفاظا على مؤسسة مصرية عالمية، خاصة وأن البعض اعتقد أن تبرعات المستشفى تذهب إلى غير مستحقيها.