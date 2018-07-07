نفوق 5 رؤوس ماشية وحصان فى حريق حظيرة ماشية بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بحظيرة مواشى بناحية مركز الستامونى، مما أدى إلى نفوق عدد من الماشية وحصان.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة الستامونى، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بحظيرة ماشية بقرية "الشراقوة" دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحظيرة ماشية عبارة عن عريشة بمساحة "10 × 10 أمتار" ملحقة بالأرض الزراعية ملك المدعو "محمد م. ع" 31 سنة عامل، ومقيم بذات القرية، نجم عن ذلك احتراق الحظيرة، نفوق 5 رؤوس ماشية، و"حصان" ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات بالأرواح البشرية.

وبسؤال مالك الحظيرة، لم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، ونفى وجود شبهة جنائية، وتم التحفظ على مكان الحريق وأُخطر قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة.

وتم إخطار إدارة الطب البيطرى لاتخاذ اللازم نحو دفن الحيوانات النافقة بالطرق الصحية الآمنة.