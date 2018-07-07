نائب محافظ القاهرة: انفقنا مليون جنيه على تطوير سوق إيديال بالشرابية

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أن المحافظة تعمل على صيانة الأسواق الخاصة بالباعة دوريا منها سوق ايديال الكائن بالشرابية الذى لم يتم صيانته منذ سنوات.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن سوق ايديال تخطت تكلفة صيانته المليون جنيه حتى الأن، مشيرا إلى أنه تمت سرقة الاسوار الحديدية الخاصة به اكثر من مرة خلال عملية الصيانة، مشيرا إلى أن المحافظة كانت رصدت 400 الف جنيه لصيانة السوق.

وأوضح عبد التواب أن سوق ايديال يضم 320 محلا للباعة الجائلين ويخدم المنطقة المجاورة به.