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نائب الرئيس الأمريكى ينفى إلغاء قوة إنفاذ القانون الخاصة بالهجرة

السبت، 07 يوليه 2018 09:23 ص
نائب الرئيس الأمريكى ينفى إلغاء قوة إنفاذ القانون الخاصة بالهجرة نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس
أ ش أ
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أكد نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تقدم على إلغاء قوة إنفاذ القانون الخاصة بالهجرة والجمارك، التى تواجه انتقادات حادة لدورها فى تنفيذ سياسة الهجرة.

وطالب بنس، فى كلمة من مقر وزارة الأمن الداخلى حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم السبت، وسائل الإعلام بوقف حملتهم ضد قوة إنفاذ القانون الخاصة بالهجرة، معتبرا أنها تقوم بدور مهم فى حماية أمن البلاد.

وكانت مظاهرات خرجت فى عموم مدن الولايات المتحدة احتجاجا على سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حيال الهجرة وخاصة احتجاز الأطفال فى مواقع منفصلة عن ذويهم، واستجاب ترامب للضغوط بعد أسابيع من الغضب محليا ودوليا وتراجع عن قرار فصل أطفال اللاجئين عن ذويهم.


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