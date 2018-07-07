موجز 6 مساء.. وزير الأوقاف: 1500 جنيه "صك الأضحية" توزع على الأولى بالرعاية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها ما أعلنه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأنه تواصل مع وزير التموين الدكتور على المصيلحى، وهناك بروتوكول سيتم توقيعه يشمل مبدئيا 180 طن لحوم لصكوك الأضاحى كمرحلة أولى وتم طبع 100 ألف صك وتبلغ قيمة الصك 1500 جنيه ومتوفرة فى فروع البنك الأهلى وبنك مصر، وسيتم توفيرها فى المديريات والإدارات والمساجد الكبرى، ونستهدف الأسر الأولى بالرعاية .. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء..

وزير الأوقاف: 1500 جنيه "صك الأضحية".. ونستهدف الأسر الأولى بالرعاية - صور

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، أنه التواصل مع وزير التموين الدكتور على المصيلحى، وهناك بروتوكول سيتم توقيعه يشمل مبدئيا 180 طن لحوم لصكوك الأضاحى كمرحلة أولى وتم طبع 100 ألف صك وتبلغ قيمة الصك 1500 جنيه ومتوفرة فى فروع البنك الأهلى وبنك مصر، وسيتم توفيرها فى المديريات والإدارات والمساجد الكبرى، ونستهدف الأسر الاولى بالرعاية .

مكرم محمد أحمد فى خطاب للنائب العام: قرارنا بوقف النشر صائب.. وسنمثل للتحقيق

أرسل الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام خطابا للنائب العام جاء فيه تأكيده على أنه سيمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة احتراما لمؤسساتها.

وزير التنمية المحلية لرؤساء المدن: مفيش بلطجى يقف قدام رئيس حى.. نفذ القانون

طالب رؤساء الأحياء والمراكز بمحافظات الجمهورية، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بلقاء دورى ربع سنوي، لمناقشة خطط العمل، والمشكلات التى تواجههم خلال تنفيذ أعمالهم، والعمل على وضع خطط قصيرة وطويلة المدي، لبدء تنفيذها على أرض الواقع.

رئيس جامعة الأزهر: نقل كل نزلاء مستشفى الحسين لباقى مستشفيات الجامعة

وجه الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر بنقل كل المرضى من مستشفى الحسين الجامعي بعد نشوب حريق بها إلى كل مستشفيات الجامعة، سيد جلال والزهراء والتخصصي، بالإضافة إلى مستشفى المنيرة.

وكيل البرلمان: بيان الحكومة كله خير.. والتقرير النهائى أمام رئيس المجلس الخميس

قال وكيل أول مجلس النواب السيد الشريف، رئيس لجنة دراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، إن اللجان الفرعية الـ(5) المنبثقة عن لجنة دراسة البيان ستتقدم غدا، الأحد، بتقاريرها متضمنة رأيها وتوصياتها كل فى المحور الخاص به.

29 يوليو.. استئناف منى المذبوح على حبسها.. والمحكمة تعدل قرارها لـ8سنوات

حددت نيابة مصر الجديدة 29 يوليو لنظر الاستئناف على حكم محكمة جنح مصر الجديدة، بحبس اللبنانية منى المذبوح بتهمة نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصرى، عبر فيديو تم نشره على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

ثالث أكبر شركة لخدمات النقل البحرى بالعالم تقرر وقف عملياتها فى إيران

قررت ثالث أكبر شركة لخدمات النقل البحرى فى العالم وقف عملياتها فى إيران، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

النائب العام يأمر بمثول مكرم محمد أحمد أمام نيابة أمن الدولة

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بمثول مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر فى التحقيقات التى ستباشرها نيابة أمن الدولة فى هذا الشأن.

وزير التموين: بدء إضافة المواليد الجديدة بعد موافقة مجلس الوزراء على الضوابط

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه جارى وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بإضافة المواليد الجديدة على البطاقات، ومن المقرر عرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للموافقة على هذه الضوابط على أن يتم بعد ذلك البدء فى تنفيذ إضافة المواليد الجديدة.

صور.. البابا فرنسيس: نخشى أن يتلاشى الوجود المسيحى فى الشرق الأوسط

أعرب البابا فرنسيس اليوم، السبت، عن مخاوفه من "تلاشى" الوجود المسيحى فى الشرق الأوسط، ما سيؤدى إلى "تشويه وجه المنطقة"، وذلك خلال أداء صلاة مشتركة بحضور غالبية بطاركة كنائس الشرق الأوسط، بينهم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

تفقد الدكتوررضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام (رئيس عام امتحان الثانوية العامة)، لجان النظام والمراقبة بقطاعي القاهرة (ب)، و(ج) وقد رافقه خلالها كلٍ من الأستاذ ماهر عبد الرحمن رئيس لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (ب)، وحسين الجندي رئيس لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (ج).