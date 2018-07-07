موجز 10 مساء.. "التعليم": مدة اليوم الدراسى ثابتة ولا تغيير فى إجازة السبت

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بشأن ما يتردد حول إلغاء إجازة السبت من المدارس، فإنه لا تغيير فى هذا عن السنوات السابقة وهذا قرار كل مديرية ومحافظة على حدة، وقال: عدد ساعات اليوم الدراسى ثابت فى كل الأحوال.

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بشأن ما يتردد حول إلغاء إجازة السبت من المدارس، فإنه لا تغيير فى هذا عن السنوات السابقة وهذا قرار كل مديرية ومحافظة على حده.

مازال التعادل الإيجابى يسيطر على أحداث مباراة كرواتيا مع روسيا وذلك بعد مرور 70 دقيقة، والتى تجمع المنتخبين حاليا على ملعب "فيشت الأولمبى"، وذلك فى آخر مواجهات ربع نهائى كأس العالم 2018، والمقام حاليا فى روسيا ويستمر حتى يوم 15 يوليو الجارى.

" الغاوى ينقط بطاقيته " شعار رفعه نجوم الطرب فى تحديد أجورهم للغناء فى حفلات الصيف بالساحل الشمالى ، الذى يعتبر موسما رائجا للحفلات التى تتميز بحضور مكثف من قبل الجهور ، وبالتالى رفع كل مطرب أجره نظير إحياء حفلات الصيف ، خاصة أن سوق الكاسيت يعانى من الركود بسبب القرصنة وعوامل أخرى ، فوجد كل مطرب ضالته فى حفلات الصيف لتعويض كساد السوق.

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أجرى اتصالا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لمتابعة تداعيات حريق مستشفى الحسين، موجها الشكر لكافة الجهات المعنية والمسئولين الذين سارعوا إلى مقر الحادث.

أعلنت جامعة الأزهر، عدم حدوث وفيات نتيجة حادث مستشفى الحسين الجامعى، مشيرة لوجود حالة وفاة طبيعية لشخص كان بالمستشفى ويعالج من نزيف بالمخ وأزمات قلبية، مؤكدا أن الوفاة طبيعة ولا علاقة لحادث اليوم بها.

قال نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، إن النقابة تسلمت طلب استدعاء من نيابة أمن الدولة العليا لمثول الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام أمامها للتحقيق معه غدا الأحد، فى قرار حظر النشر فى قضية "57357"، مؤكدًا أن النقابة أخطرت النيابة العامة بتأجيل الاستدعاء ليوم الأربعاء ولم ترد النيابة حتى الآن.

تصدرت الصفحات الأولى للصحف فى موناكو اليوم السبت، خبر افتتاح الأمير ألبرت الثانى أمير موناكو، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار لمعرض الكنوز الذهبية المصرية.

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باهتمام بالغ، تطورات حادث الحريق بمستشفى الحسين الجامعى، وأجرى 4 اتصالات مع كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزيرى الداخلية والصحة، ومحافظ القاهرة، للاطمئنان على إنهاء أعمال الإطفاء، والرعاية الكاملة للمصابين.

ألقت قوات الأمن فى زيمبابوى، القبض على قس يدعى "تيتو واتس" بتهمة النصب والاحتيال بعد أن باع آلاف التذاكر لدخول الجنة.

قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بالنسبة لتوزيع الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2018،2019 وما ذكر فيها بشأن أن أيام الدراسى 6 أيام أسبوعيا، وما يثار حول إلغاء إجازة السبت، يتم تحديد الدراسة وفقا لخريطة كل محافظة.