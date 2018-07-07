موجز أخبار الساعة 1 .. 22 سبتمبر بدء العام الدراسى الجديد ورياض الأطفال 1 سبتمبر

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان وزير التعليم بدء العام الدراسى الجديد 22 سبتمبر وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

التعليم: 22 سبتمبر بدء العام الدراسى الجديد ورياض الأطفال 1 سبتمبر

ترأس صباح اليوم السبت، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية بداية الأسبوع المقبل وإعلانها بالمدارس الأحد

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إنه من المتوقع أن تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2018، مطلع الأسبوع المقبل.

على المصيلحى: فتح مكاتب التموين فترة ثانية لتقديم الخدمات للمواطنين

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق مسابقة تميز لاختبار أفضل مكتب تموين على مستوى كل محافظة، وكذلك اختيار مكتب تموين على مستوى الجمهورية، وأنه سيكون هناك عدة مؤشرات لتقييم مكاتب التموين، وأولها رضا المواطن عن أداء الخدمات، وكذلك عدد الخدمات التى سيؤديها مكتب التموين بشكل جيد ومنضبط، وأن المكتب الفائز فى المسابقة سيكون له إثابة جيدة.

بدء اجتماع وزير التنمية المحلية برؤساء أحياء ومراكز المحافظات بمجمع سقارة

بدأ منذ قليل، اجتماع رؤساء مدن ومراكز وأحياء المحافظات بجمهورية مصر العربية، مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لمناقشة خطة العمل لها، والتأكيد على النزول إلى أرض الواقع، لمواجهة كافة العقبات التي تواجه المواطن المصرى.

وزير التموين: "لازم نغير مفهوم السيستم واقع وعدى علينا بكره"

طالب الدكتور على المصيلحى ورير التموين والتجارة الداخلية قيادات الوزارة مديرى المديريات ورؤساء مكاتب التموين بضرورة تطوير الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير مفهوم الإجراءات للتيسير فى تأدية الخدمات للمواطنين، قائلا:" لازم نغير مفهوم السيستم واقع وعدى علينا بكره"، لافتا إلى أن الجميع فى الوزارة والمديريات والمكاتب يتواجدون لخدمة المواطنين وأن المحاسبة بالنتائج سيكون هو أول معيار حتى يتم تطوير الخدمات .

إخلاء فندق منتخب السويد عقب انذار خاطئ بوجود حريق

استيقظ لاعبو السويد بشكل اصابهم بالفزع قبل مباراتهم أمام انجلترا فى دور الثمانية بنهائيات كأس العالم لكرة القدم عندما انطلق جرس انذار الحريق في الفندق الخاص بالفريق فى سمارا صباح اليوم السبت مما أدى لاخلائه.

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة39درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على باقى الأنحاء جنوبا نهارا لطيف ليلا .

طارق شوقى: لن يكون هناك علمى وأدبى فى النظام الجديد للثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربةي والتعليم، إن السنة الأولى لنظام الثانوية العامة المعدل ستطون تجريبية لهذا النظام المعدل، وخاصة للدفعة الأولى للصف الأول الثانوي هذا العام، وجارى تدريب المعلمين على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم الميسر والمرشد للطلاب، ويكون الطالب هو محور العملية التعليمية.

طارق شوقى: الرئيس يعلن نظام التعليم الجديد خلال الشهر الجارى

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن الهدف من المشروع القومى للتعليم،هو إعادة بناء المواطن المصري، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية، مساندًا وداعمًا للمشروع، وأنه سوف يعلن عنه فى جامعة القاهرة خلال الشهر الحالي، متحدثًا عن أهمية القراءة والكتابة بإتقان من أجل الحفاظ على اللغة الأم ( اللغة العربية) والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة، مشيدًا بجهود الوزارة فى خلال عامين للقضاء على ظاهرة الغش بالثانوية العامة وقد تم بالفعل القضاء عليها.

التعليم: 22 سبتمبر بدء العام الدراسى الجديد ورياض الأطفال 1 سبتمبر

ترأس صباح اليوم السبت، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

الأحوال المدنية تستخرج 681 ألف بطاقة رقم قومى خلال شهر

نجح قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، فى استخراج 681807 بطاقة رقم قومى، و"1528578 ميلاد – 77673 وفاة – 49292 قيد عائلى"، خلال شهر.

وزير الأوقاف :مال الوقف مال الله والمعتدين عليه يأكلون فى بطونهم نارا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزيرالأوقاف، أننا سنعيد تجربتنا بالوزارة فى التدريب لهيئة الأوقاف، فقد لاحظنا أن الترغيب أفضل من الترهيب، مشيرا إلى أن مال الوقف هو مال الله، ومال أناس صالحين والله حافظه، وأن المعتدى على مال الوقف أو التبرعات، إنما يأكلون فى بطونهم نار، كما قال الله تعالى.

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية بداية الأسبوع المقبل وإعلانها بالمدارس الأحد

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إنه من المتوقع أن تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2018، مطلع الأسبوع المقبل.

سامح شكرى يبدأ زيارة ثنائية إلى الصين ويشارك فى منتدى التعاون العربى الصينى

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الصينية بكين، يقوم بزيارة ثنائية لمدة يومين، يعقبها المشاركة في الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون العربي الصيني يوم الثلاثاء المقبل.