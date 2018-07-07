video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 07:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ممارسات خاطئة أثناء قيادة الدراجة البخارية تعرضك للحبس والغرامة.. تعرف عليها

السبت، 07 يوليه 2018 06:30 ص
ممارسات خاطئة أثناء قيادة الدراجة البخارية تعرضك للحبس والغرامة.. تعرف عليها دراجة بخارية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث، ومنها:

 

- عدم ترخيص الدراجة البخارية

وألزم القانون مشترى الدراجة الآلية و البخارية، بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل تسلمها حتى لا يتهرب من التراخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمخالف، مع التأكيد على ضرورة استيفاء المركبة شروط المتانة والأمن والتوافق البيئى وفق منظومة للفحص الفنى، بما لا يزيد على ألف جنيه.

 

- فى حالة الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر

أقرت المادة 77 من قانون المرور الجديد بتلك المخالفة ضمن الشريحة الثانية من القانون، على أن يتم فيها خصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.

 

- ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه

تم وضع تلك المخالفة ضمن الشريحة الخامسة من القانون ويتم توقيع غرامة على المخالف بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قانون المرور الجديد يتصدى للمخالفين.. الحكومة تقره وتحيله للجان البرلمان لمناقشته.. 50 نقطة "سماح" للسائقين تتبعها مواد رادعة لضبط الطريق.. عقوبات جنائية تتدرج من الحبس إلى الغرامة حسب جسامة المخالفة

تعرف على مصير قانون المرور الجديد تحت قبة البرلمان

اخبار الحوادث

اخبار المرور

قانون المرور الجديد

عقوبات رادعة

مخالفات مرورية

مسالة قانونية

حبس المخالف

اخبار مصر




لا تفوتك
تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة