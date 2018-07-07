مكرم محمد أحمد: وقف النشر بقضية 57357 ضمن صلاحيات "الأعلى للإعلام"

كتب محمد السيد

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه لا يمكن للمجلس أن يغامر لأخذ قرار غير قانونى، مضيفًا أنه من صلاحيات المجلس الأساسية وفقًا للمادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

وعلق مكرم محمد أحمد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على المنتقدين لقرار المجلس بوقف النشر بقضية 57357 قائلاً:"إحنا مش بنلعب فى الشارع إحنا مؤسسة محترمة، وعلى يقين من أن القرار يدخل من ضمن سلطات المجلس، من يردد إنى بغطى على أسماء معينة متورطة كلام أقرع وبايخ، لا نريد أن نكرر مثل هذا الموقف".

واختتم مكرم محمد أحمد قائلاً: "البعض قال إن مكرم محمد أحمد وقع تحت ضغوط المستشار الإعلامى لمستشفى 57357، وأنا ولا أعرف اسمه و لا عمرى شوفته".